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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2022 г.ISM-Chicago: Индекс деловой активности в произв...
вчера 16:51

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в октябре продолжил снижение

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в октябре снизился до 45.2 против 45.7 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 47.8.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

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