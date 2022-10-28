Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 31 октября

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за сентябрь;
02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за август, предварительно;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;
04:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за сентябрь;
04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за сентябрь;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за сентябрь;
08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии за ноябрь;
10:00 мск: Розничные продажи в Германии за сентябрь;
10:00 мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;
10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за октябрь;
12:00 мск ВВП Италии за III квартал, предварительно;
12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за сентябрь;
12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за сентябрь;
13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, предварительно;
13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, предварительно;
13:00 мск ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;
16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за октябрь;
16:45 мск Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.