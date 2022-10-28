Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (59.8) и составил 59.9.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 59.7.

В сентябре значение индекса составило 58.6.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце сентября составил 5.0% в сравнении с 5.1% в начале месяца.