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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 октября 2022 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:49

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (59.8) и составил 59.9.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 59.7.

В сентябре значение индекса составило 58.6.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце сентября составил 5.0% в сравнении с 5.1% в начале месяца.

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