Годовые темпы роста базовой инфляции в США в сентябре ускорились до 5.1%

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В августе базовая инфляция выросла также на 0.5% (пересмотрено с +0.6%).

В годовом сравнении индекс core PCE в сентябре вырос на 5.1% в сравнении с +4.9% в августе.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в сентябре вырос на 6.2% в годовом сравнении, как и месяцем ранее.