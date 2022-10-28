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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 октября 2022 г.Личные доходы американских потребителей в сентя...
сегодня 15:39

Личные доходы американских потребителей в сентябре увеличились на 0.4%, потребительские расходы выросли на 0.6%

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в августе (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце не изменились.

Личные расходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в августе (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в сентябре на 0.4%.

Норма сбережений в сентябре составила 3.1% против 3.4% месяцем ранее.

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