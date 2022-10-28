Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7.5% и улучшил экономический прогноз на текущий год

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 28 октября, принял решение сохранить ключевую ставку на минимальном с октября 2021 года уровне 7.50%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали сохранение ставки неизменной.

Таким образом, регулятор реализовал свой предупредительный сигнал, поданный на прошлом заседании, и приостановил цикл монетарного смягчения, начатый в апреле текущего года. В марте ключевая ставка была повышена с 9.50 до 20.00% годовых, что стало реакцией ЦБ РФ на негативные внешние условия и повышенную волатильность российских финансовых рынков. В нынешнем заявлении Банк России сообщил, что в дальнейшем будет принимать решения по ставке в зависимости от развития ситуации с инфляцией, и оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий.

В новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики ЦБ сохранил прогнозные диапазоны среднегодового уровня ключевой ставки на 2023-2024 г.г. и ввел диапазон на 2025 год. Прогноз по ставке на 2022 год изменен незначительно - до 10.6% годовых (ранее: 10.5-10.8%). С учетом того, что с 1 января по 30 октября текущего года средняя ключевая ставка равна 11.3%, с 31 октября до конца 2022 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 7.4-7.6%. Диапазон по ставке на 2023 год прогнозируется на уровне 6.5-8.5% (без изменений), прогноз на 2024 год - 6.0-7.0% (без изменений), прогноз на 2025 год - 5.0-6.0% (установлен впервые).

ЦБ сообщил о сохраняющихся низких темпах прироста потребительской инфляции. Однако инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне, увеличившись за летние месяцы. По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет являться сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения.

По оценке ЦБ, на 21 октября годовая инфляция снизилась до 12.9% в сравнении с 13.7% в сентябре и 14.3% в августе. Банк России уточнил прогноз по инфляции на конец 2022 года до 12.0-13.0% (12.0-15.0% в июльском прогнозе) в том числе с учетом переноса сроков индексации тарифов ЖКХ на 1 декабря 2022 года с 1 июля 2023 года. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2023 году составит 5.0-7.0% (без изменений относительно июльского прогноза), вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия в России, по мнению ЦБ, в целом оставались нейтральными, однако несколько ужесточились, несмотря на произошедшее в сентябре снижение ключевой ставки, что во многом связано с усилением геополитической напряженности. На этом фоне выросли доходности ОФЗ, приостановилось снижение кредитных ставок, ужесточились неценовые условия банковского кредитования. Темпы роста кредитования оставались в целом высокими, но в октябре наметились признаки замедления кредитной активности. Одновременно с ужесточением условий кредитования банки повысили депозитные ставки, реагируя на переток средств населения с банковских вкладов в наличные рубли. В структуре сбережений, склонность к которым выросла, наблюдался рост доли наиболее ликвидных активов - текущих счетов и наличных рублей.

Банк России отметил улучшение динамики деловой активности в III квартале, расширение перестройки бизнеса в условиях внешних ограничений с постепенной диверсификацией поставщиков, развитием импортозамещения и выходом на новые рынке сбыта, включая переориентацию на потребителей внутри страны. Вместе с тем значительная доля предприятий по-прежнему испытывает затруднения в производстве и логистике. Нарастают ограничения на рынке труда, в том числе в результате частичной мобилизации.

На фоне роста общей неопределенности в сентябре деловые и потребительские настроения несколько ухудшились, что привело к замедлению потребительской активности. В то же время поддержку внутреннему спросу оказывали меры бюджетной политики, в частности возросший спрос со стороны госсектора.

В базовом сценарии с учетом складывающейся ситуации в экономике Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 3.5-3.0% (июльский прогноз: (-6.0)-(4.0%) со снижением в IV квартале на 7.8-6.4% г/г (июльский прогноз: (-12.0)-(8.5%) г/г).

Прогноз по динамике ВВП на 2023 год оставлен без изменений со ожидаемым сокращением экономики на 4.0-1.0%, однако в IV квартале 2023 года ожидается стагнация или рост на 1.5% (предыдущий прогноз: +1.0-2.5% г/г). Прогноз на 2024-2025 годы предусматривает расширение ВВП на 1.5-2.5% ежегодно.

Банк России отметил риски со стороны внешних условий, включая возможное введение новых антироссийских санкций, а также фрагментацию мировой экономики и финансовой системы, что в целом может привести к сокращению поставок импортного оборудования, замедлению восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих. В свою очередь реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля.

Риски со стороны внутренних условий могут создать проинфляционный эффект из-за изменения численности рабочей силы и структуры занятости, в том числе на фоне частичной мобилизации. Кроме того, текущая склонность населения к сбережениям и чувствительность граждан к курсовым колебаниям рубля создает предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса в будущем, что также является проинфляционным фактором.

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел остальные параметры среднесрочного базового сценария на 2022-2025 г.г. Прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2022 год пересмотрен до 78 долларов за баррель (предыдущий прогноз: 80), на 2023 год оставлен на уровне 70 долларов за баррель, на 2024 год - на уровне 60 долларов за баррель (без изменений), на 2025 год - на уровне 55 долларов за баррель (представлен впервые).

Кроме того, регулятор немного улучшил прогноз по динамике экспорта и импорта. В 2022 году ожидается сокращение экспорта на 16.0-15.0% (предыдущий прогноз: (-17.0)-(-13.0%) и снижение импорта на 23.5-22.5% (предыдущий прогноз: (-31.5)-(-27.5%).

Прогноз профицита платежного баланса на 2022 год пересмотрен в сторону повышения до 253 млрд с 243 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 122 млрд в 2021 году), а прогноз торгового профицита пересмотрен до 305 млрд с 277 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 170 млрд в 2021 году).

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в лучшую сторону. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2022 году сократятся на 3.5-3.0%, тогда как ранее предполагалось их снижение на 6.5-4.5%. Инвестиции в основной капитал, согласно обновленному прогнозу, в этом году могут вырасти до 1.0% (предыдущий прогноз: (-7.5)-(-3.5%).

Прогноз по приросту кредитования населения в 2022 году пересмотрен до 7-10% в сравнении с предыдущим прогнозом (+5-10%). Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, по-прежнему останется драйвером рынка, в 2022 году ожидается его прирост на 14-17% (предыдущий прогноз: +13-18%). Прогноз по расширению кредитования организаций на 2022 год пересмотрен до 10-13% (предыдущий прогноз: +5-10%).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2022 году составит 23-26% (предыдущий прогноз: +12-17%), в 2023 году - 10-15% (предыдущий прогноз: +11-16%), в 2024 году - 9-14% (предыдущий прогноз: +8-13%), в 2025 году - 6.0-11% (представлен впервые).

Прогноз по оттоку частного капитала на 2022 год повышен до 251 млрд с 246 млрд долларов, на 2023 год понижен до 124 млрд со 125 млрд долларов, на 2024 год увеличен до 54 млрд с 50 млрд долларов, на 2025 год установлен на уровне 16 млрд долларов.

Прогноз по международным резервам РФ исключен из новой редакции среднесрочного прогноза ЦБ. Ранее регулятор предупреждал о временной приостановке публикаций ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами (по методологии платежного баланса), внешнему долгу и управлению активами в иностранных валютах и золоте.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 декабря 2022 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.