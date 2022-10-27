Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 октября

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за сентябрь;
02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за октябрь;
03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за III квартал;
03:30 мск Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
08:30 мск Потребительские расходы во Франции за сентябрь;
08:30 мск: ВВП Франции за III квартал, предварительно;
09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за октябрь, предварительно;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за октябрь;
10:00 мск ВВП Испании за III квартал, предварительно;
11:00 мск: ВВП Германии за III квартал, предварительно;
11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за сентябрь, предварительно;
12:00 мск Индекс потребительских цен в Италии за октябрь, предварительно;
12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
13:30 мск Решение Банка России по ключевой ставке;
15:30 мск ВВП Канады за август;
15:30 мск Индекс стоимости рабочей силы в США за III квартал;
15:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за сентябрь;
15:30 мск Личные расходы потребителей в США за сентябрь;
15:30 мск Личные доходы потребителей в США за сентябрь;
17:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за сентябрь;
17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал;
17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, предварительно.