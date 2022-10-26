Курс доллара 61.4277   Курс евро 61.5682  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 октября

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за сентябрь;

03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за III квартал;

11:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за сентябрь;

11:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

11:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

11:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за сентябрь;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за сентябрь;

15:30 мск Оптовые запасы в США за сентябрь, предварительно;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:00 мск Продажи новых домов в США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь.

Другие новости

вчера
11:01
Mercedes продаст дилеру "Автодом" свой бизнес в РФ, включая завод в Подмосковье
вчера
10:29
Mercedes продаст дилеру "Автодом" свой бизнес в РФ, включая завод в Подмосковье
вчера
10:08
Российский рынок акций ушел в минус после небольшого роста на открытии
вчера
09:36
БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СРЕДЫ ПРИБАВЛЯЮТ БОЛЕЕ 5%, ПРИБЛИЖАЮТСЯ К $1100 ЗА ТЫС КУБОМЕТРОВ - ДАННЫЕ ICE
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 октября
вчера
09:00
Значительное увеличение поставок газа через Турцию потребует нового газопровода – эксперт
вчера
08:15
Турция и РФ не имеют проблем в газовых переговорах - источник
вчера
07:49
Российский дистрибьютор хочет выкупить бизнес Mothercare в РФ – газета
вчера
07:02
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СРЕДЫ РАСТЕТ НА 41 КОП, ДО 61,9 РУБ, ЮАНЯ - НА 4 КОП, ДО 8,45 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.