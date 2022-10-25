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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2022 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в августе снизил...
вчера 16:10

FHFA: Индекс цен на дома в США в августе снизился на 0.7% к июлю

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в августе снизился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.6% в июле.

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 0.7%.

По сравнению с августом 2020 года индекс вырос на 11.9%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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