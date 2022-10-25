Курс доллара 61.3326   Курс евро 60.4648  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2022 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
вчера 16:08

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в августе вырос на 13.1% в годовом сравнении

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в августе снизился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 13.1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 14.0% после его роста на 16.1% в июле.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в августе снизился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 12.1% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.9% с учётом сезонных колебаний и вырос на 13.0% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Другие новости

вчера
16:51
Швейцария следит за дискуссиями в ЕС о потолке цен на газ из РФ – минэкономики
вчера
16:29
Официальный курс доллара на среду - 61,33 руб, евро - 60,46 руб - ЦБ РФ
вчера
16:22
Пошлина на экспорт подсолнечного масла в ноябре в РФ останется нулевой
вчера
16:10
FHFA: Индекс цен на дома в США в августе снизился на 0.7% к июлю
вчера
16:08
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в августе вырос на 13.1% в годовом сравнении
вчера
15:55
Участники Евразийского экономического форума обсудят глобальные вызовы в энергетике
вчера
15:38
Минпромторг будет обеспечивать госзаказчиков российскими промтоварами - законопроект
вчера
15:24
Путин: темпы увеличения торгового оборота РФ со странами Западной Африки очень хорошие
вчера
14:53
"Сбер" ожидает кратного роста мошеннических call-центров на Украине без системных мер
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.