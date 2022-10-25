Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в августе вырос на 13.1% в годовом сравнении

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в августе снизился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 13.1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 14.0% после его роста на 16.1% в июле.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в августе снизился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 12.1% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.9% с учётом сезонных колебаний и вырос на 13.0% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.