Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре сократились на 1.5% (расширенное сообщение)

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в сентябре сократились на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.71 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали сентябрьские продажи на уровне 4.69 млн домов.

По сравнению с сентябрём 2021 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 23.8%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 384.8 тыс. долл, повысившись на 8.4% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу сентября составили 1.25 млн доступных покупателям домов, сократившись на 2.3% по сравнению с августом и на 0.8% по сравнению с сентябрём 2021 года. В сентябре, как и в августе, потребовалось бы 3.2 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.6 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в сентябре в среднем составил 19 дней в сравнении с 16 в августе и 17 днями в сентябре 2021 года. При этом 70% проданных в сентябре 2022 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.