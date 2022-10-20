Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.3% в августе.

Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя на 0.3%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.