Курс доллара 61.5905   Курс евро 60.1086  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 октября 2022 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
сегодня 17:05

Индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре снизился на 0.4%

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.3% в августе.

Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя на 0.3%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

Другие новости

сегодня
17:49
Меморандум о сотрудничестве бизнеса и властей города в сфере экологии заключили в Москве
сегодня
17:21
Экс-глава минфина Британии Сунак наверняка выдвинет кандидатуру на пост премьера - СМИ
сегодня
17:10
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре сократились на 1.5% (расширенное сообщение)
сегодня
17:06
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре сократились на 1.5%
сегодня
17:05
Индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре снизился на 0.4%
сегодня
16:45
Канцлер Австрии об ограничении цен в ЕС для газа из РФ: лучше дорогой газ, чем никакого
сегодня
16:25
Эстония ужесточает правила перевозки грузов через границу с Россией
сегодня
16:02
Ирак хочет развивать с РФ сотрудничество в промышленности и здравоохранении – посол
сегодня
15:54
Британский фунт слабо реагирует на отставку Трасс, при которой достиг рекордного минимума
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.