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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2022 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в с...
вчера 10:04

Индекс потребительских цен в Великобритании в сентябре вырос на 10.1%

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в сентябре вырос на 10.1% в годовом выражении после роста на 9.9% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 10%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в сентябре в годовом выражении вырос на 6.5% после повышения на 6.3% в августе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.4%.

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