Индекс цен производителей Великобритании в сентябре на входе увеличился на 0.4% и на выходе на 0.2%

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в сентябре увеличился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.9% в августе (пересмотрено с -1.2%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.4% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в сентябре увеличился на 0.2% после роста на 0.1% в августе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4%.