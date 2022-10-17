Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 октября

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
02:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за август;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, финальный отчет;
07:30 мск Торговый баланс Китая за сентябрь;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июль;
07:30 мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
07:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за сентябрь;
15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;
22:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.