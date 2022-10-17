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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 октября

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за август;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, финальный отчет;

07:30 мск Торговый баланс Китая за сентябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июль;

07:30 мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

07:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за сентябрь;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

22:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.

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