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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 октября 2022 г.Цены на импорт в США в сентябре снизились на 1....
вчера 15:40

Цены на импорт в США в сентябре снизились на 1.2%, цены на экспорт уменьшились на 0.8%

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в сентябре снизились на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.1% в августе (пересмотрено с (-1.0%).

Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя на 1.1%.

По сравнению с сентябрём 2021 года цены на импорт выросли на 6.0%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.8% после сокращения на 1.7% в августе (пересмотрено с (-1.6%).

По сравнению с сентябрём 2021 года цены на экспорт выросли на 9.5%.

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