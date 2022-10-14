Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение на 0.2% после роста на 0.4% в августе (пересмотрено с +0.3%).

По сравнению с сентябрём 2021 года показатель вырос на 8.2%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в сентябре вырос на 0.1% после сокращения на 0.1% месяцем ранее (пересмотрено с (-0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя базовых продаж на 0.1%.

По сравнению с сентябрём 2021 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 8.9%.