Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.4 млн барр.

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 30 сентября, сократился на 1.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали рост запасов нефти на 1.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 4.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 3.4 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США уменьшились на 6.2 млн барр. до 416.4 млн барр, находясь на минимальном уровне за период с 1984 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.3 млн барр. и составили 26.0 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.0 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1.8 млн барр., запасы бензина сократились на 3.5 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 4.0 млн барр.