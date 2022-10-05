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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 октября 2022 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
сегодня 17:11

Компонента занятости индекса ISM Services США в сентябре выросла

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре выросла до 53.0 против 50.2 месяцем ранее.

Таким образом, показатель остался в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0. Это указывает на расширение найма сотрудников в сфере услуг.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В этой сфере работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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