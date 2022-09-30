Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (59.5) и составил 58.6.
Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.
В августе значение индекса составило 58.2.
Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце сентября составил 4.7% в сравнении с 4.6% в начале месяца.