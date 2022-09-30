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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 сентября 2022 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:03

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (59.5) и составил 58.6.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В августе значение индекса составило 58.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце сентября составил 4.7% в сравнении с 4.6% в начале месяца.

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