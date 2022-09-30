Курс доллара 57.4130   Курс евро 55.4064  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 сентября 2022 г.ISM-Chicago: Индекс деловой активности в произв...
сегодня 16:48

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в сентябре снизился

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в сентябре снизился до 45.7 против 52.2 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 51.6.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

Другие новости

сегодня
17:03
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону понижения
сегодня
16:48
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в сентябре снизился
сегодня
16:40
Евро на Мосбирже перешел к росту вслед за долларом: прибавляет 53 коп, до 56 рублей
сегодня
16:30
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ВЫХОДНЫЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК - 55,30 РУБ, ЕВРО - 52,74 РУБ - ЦБ РФ
сегодня
16:20
НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАДАЮТ НЕОБХОДИМЫМ РЕЗЕРВОМ МОЩНОСТИ, В СЛУЧАЕ АВАРИЙ ЭНЕРГОСИСТЕМА РФ СПОСОБНА ОБЕСПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ - СО ЕЭС
сегодня
16:03
Глава МИД Венгрии: министры энергетики стран ЕС не согласовали потолок цен на газ из РФ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.