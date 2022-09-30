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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 сентября 2022 г.Годовые темпы роста базовой инфляции в США в ав...
сегодня 15:39

Годовые темпы роста базовой инфляции в США в августе ускорились до 4.9%

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в августе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В июле зафиксирована нулевая базовая инфляция (пересмотрено с +0.1%).

В годовом сравнении индекс core PCE в августе вырос на 4.9% в сравнении с +4.7% в июле (пересмотрено с +4.6%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в августе вырос на 6.2% в годовом сравнении, замедлив темпы повышения с 6.4% месяцем ранее (пересмотрено с +6.3%).

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