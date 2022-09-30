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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 сентября 2022 г.Личные доходы американских потребителей в авгус...
сегодня 15:35

Личные доходы американских потребителей в августе увеличились на 0.3%, потребительские расходы выросли на 0.4%

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в августе выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июле (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.1%.

Личные расходы американских потребителей в августе выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в июле (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в августе на 0.2%.

Норма сбережений в августе составила 3.4% против 4.3% месяцем ранее (пересмотрено с 5.0%).

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