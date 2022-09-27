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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2022 г.Продажи новых домов в США в августе выросли на ...
вчера 17:18

Продажи новых домов в США в августе выросли на 28.8% (расширенное сообщение)

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в августе выросли на 28.8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 685 тыс. домов в годовом исчислении.

В июле продажи новых домов составили 532 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 511 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в августе число проданных новых домов составит 500 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с августом 2021 года продажи новых домов сократились на 0.1%.

В целом, в прошлом месяце было продано 55 тыс. новых домов против 43 тыс. в июле и 48 тыс. в июне. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (15 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (13 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 12 тыс. домов), от 750 тыс. и более (7 тыс. домов) и от 200 тыс. до 299.9 тыс. (6 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 436.8 тыс. долл против 466.3 тыс. в июле и 428.3 тыс. в июне. В августе 2021 года медианная цена проданного дома составляла 404.3 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 521.8 тыс. долл против 556.7 тыс. в июле и 467.2 тыс. в июне. В августе 2021 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 470.0 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец августа составили 461 тыс. единиц против 459 тыс. в июле и 446 тыс. в июне.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 8.1 месяца против 10.4 в июле и 9.2 в июне.

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