Индекс потребительского доверия в США в сентябре умеренно вырос

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в сентябре вырос до 108.0 пунктов против 103.2 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали сентябрьский показатель на уровне 104.0.

Индекс оценки текущей ситуации в сентябре вырос до 149.6 против 145.3 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий повысился до 80.3 против 75.8 в августе.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.