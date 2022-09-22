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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 сентября 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:46

Число повторных обращений по безработице в США составило 1.38 млн

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 сентября, выросло на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 213 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 208 тыс., пересмотрено с 208 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 6 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 216.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 сентября, сократилось на 22 тыс. и составило 1.379 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения с 1.403 млн до 1.401 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 8.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.405 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 3 сентября, сократилось на 96.4 тыс. и составило 1.296 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 11.25 млн.

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