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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 сентября 2022 г.Дефицит платёжного баланса США во II квартале с...
вчера 15:37

Дефицит платёжного баланса США во II квартале сократился на 11%

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США во II квартале 2022 года сократился на 11.1% до 251.1 млрд долл в сравнении с дефицитом в 282.5 млрд долл в I квартале (пересмотрено с (-291.4) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с апреля по июнь текущего года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 261.0 млрд долл.

В соотношении с ВВП США дефицит платёжного баланса в II квартале составил 4.0% в сравнении с 4.6% в I квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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