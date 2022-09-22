Глава ФРС Джером Пауэлл: повышение ставки продолжится, несмотря на риски рецессии (ПОВТОР)

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 21 сентября, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что экономика США замедлилась по сравнению с 2021 годом, ценовое давление проявилось по широкому спектру товаров и услуг. Поэтому ФРС уделяет особое внимание инфляционным рискам и "двигает ключевую ставку целенаправленно".

Напомним, в ходе состоявшегося 20-21 сентября заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) было принято решение повысить ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов (б.п.) до 3.00-3.25%. Аналитики прогнозировали повышение ставки на 75-100 б.п.

В июне глава ФРС говорил, что ставка на уровне 3.0-3.5% позволит бороться с инфляцией. Однако сейчас он предупредил, что ставка продолжит увеличиваться, и темпы ее дальнейшего повышения будут зависеть от поступающих экономических данных и перспектив экономики.

Он отметил, что в какой-то момент члены ФРС замедлят повышение ставки, а сейчас им нужно оценить влияние своих предыдущих действий. Решения по ставке будут приниматься "от заседания к заседанию", и точечный график прогнозов по ставке "не является планом или обязательством". Пауэлл сказал, что медианный прогноз регуляторов предполагает повышение ставки на 125 б.п. к концу года, но значительное число членов ФРС ожидает повышения на 100 б.п.

Следует также отметить, что, согласно точечному графику, наиболее "ястребиный" прогноз, которого придерживаются шесть членов FOMC, предусматривает повышение ключевой ставки в следующем году до 5.00%.

Глава ФРС заявил, что восстановление ценовой стабильности потребует удержания ставок на ограничительном уровне (препятствующем развитию экономики) в течение некоторого времени. При этом текущий ограничительный уровень является "самым низким". Он отметил, что примеры из истории предостерегают от преждевременного снижения ставок, поэтому ФРС "будет продолжать, пока работа не будет выполнена".

Отвечая на вопросы репортеров, Пауэлл сказал, что, прежде чем снижать ставку, члены ФРС хотят "быть уверены и видеть четкие доказательства того, что инфляция возвращается к 2%". По его словам, ФРС рассматривает текущую ситуацию как "выходящую за рамки исторических норм". Вместе с тем он заявил о появлении некоторых признаков "ослабления шока предложения" и снижения сырьевой инфляции.

Глава ФРС признал, что шансы на "мягкую посадку" экономики уменьшатся при более высоких ставках. Однако несмотря на риски рецессии, ФРС "полна решимости взять инфляцию под контроль, потому что альтернатива намного хуже". Пауэлл предположил, что какое-то время инфляция (в том числе на рынке жилья) будет оставаться "довольно высокой", поскольку воздействие на экономику выросших ставок происходит с некоторым лагом.

Несмотря на то, что по итогам сентябрьского заседания FOMC ставка была повышена на меньшую величину, чем опасались инвесторы, "ястребиные" комментарии главы ФРС ухудшили рыночный настрой. Ведущие фондовые индексы DJIA и S&P 500 к закрытию торгов 21 сентября подешевели на 1.7%, индекс Nasdaq Composite упал на 1.8%.

Пара EUR/USD в ходе торгов на рынке Forex 21 сентября к 23:00 мск понизилась к отметке 0.9846 от уровня 0.9875, зафиксированного за несколько минут до публикации итогов заседания FOMC.