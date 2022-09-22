Члены ФРС повысили прогнозы по уровню ключевой ставки на 2022-2024 г.г. и ухудшили экономический прогноз (ПОВТОР)

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 21 сентября, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 75 базисных пунктов до 3.00 - 3.25%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится, что Комитет планирует продолжить сокращение своих вложений в казначейские облигации и обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги в соответствии с опубликованным в мае планом.

Для казначейских облигаций лимиты по сворачиванию покупок с 1 сентября сумма составляет 60 млрд долларов в месяц. Для агентских долговых обязательств и обеспеченных ипотечными активами агентских ценных бумаг с 1 сентября лимиты установлены на уровне 35 млрд долларов в месяц.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с июньской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, пересмотрен в сторону повышения. Теперь он указывает, что в 2022 году ожидается рост ставки до 4.4% (в июне предполагалось повышение до 3.4%), в 2023 году - рост до 4.6% (предыдущий прогноз: 3.8%), в 2024 году - снижение до 3.9% (предыдущий прогноз: 3.4%), в 2025 году – снижение до 2.9%, а в долгосрочной перспективе - до 2.5% (прогноз не изменился).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2022 год повышен до 4.1-4.4% (июньский прогноз: 3.1-3.6%), на 2023 год - до 4.4-4.9% (июньский прогноз: 3.6-4.1%), на 2024 год - до 3.4-4.4% (июньский прогноз: 2.9-3.6%), на 2025 год установлен на уровне 2.4-3.4%, а на долгосрочную перспективу не изменился и составил 2.3-2.5%.

Кроме того, по итогам заседания ФРС ухудшила прогнозы по динамике ВВП США и уровню безработицы на 2022-2024 г.г., а также повысила прогноз по инфляции до 2024 года.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2022 году реальный ВВП США повысится на 0.2% (июньский прогноз: +1.7%), в 2023 году вырастет на 1.2% (июньский прогноз: +1.7%), в 2024 году расширится на 1.7% (июньский прогноз: +1.9%), в 2025 году увеличится на 1.8%. В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2022 год составил 3.8% (июньский прогноз: 3.7%), на 2023 год: 4.4% (июньский прогноз: 3.9%), на 2024 год: 4.4% (июньский прогноз: 4.1%), на 2025 год: 4.3%, на долгосрочную перспективу: 4.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2022 год составил 5.4% (июньский прогноз: 5.2%), на 2023 год: 2.8% (июньский прогноз: 2.6%), на 2024 год: 2.3% (июньский прогноз: 2.2%), на 2025 год: 2.0%, на долгосрочную перспективу: 2.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2022 год составил 4.5% (июньский прогноз: 4.3%), на 2023 год: 3.1% (июньский прогноз: 2.7%), на 2024 год: 2.3% (прогноз не изменился), на 2025 год: 2.1%.