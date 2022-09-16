Банк России понизил ключевую ставку до 7.5%, намекнув о приостановке цикла смягчения ДКП

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 16 сентября, принял решение понизить ключевую ставку с 19 сентября 2022 года на 50 б.п. до 7.50% годовых с предыдущего уровня 8.00%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение совпало с прогнозом аналитиков.

В сопроводительном заявлении ЦБ не содержится указаний о возможном продолжении снижения ставки и смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор сообщил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом складывающейся ситуации в экономике, динамики инфляции, а также оценивания риски со стороны внутренних и внешних условий.

ЦБ отметил, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Вместе с тем в августе снижение общего индекса потребительских цен в месячном сезонно сглаженном выражении замедлилось, а показатель базовой инфляции несколько вырос. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне.

По данным ЦБ, в августе годовая инфляция составила 14.3% (против 15.1% в июле) и на 9 сентября снизилась до 14.1%. По прогнозу регулятора, годовая инфляция составит 11.0-13.0% в 2022 году, снизится до 5.0-7.0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Денежно-кредитные условия в России, по мнению ЦБ, продолжили смягчаться, став в целом нейтральными. Доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ уменьшились вслед за июльским снижением ключевой ставки, доходности долгосрочных ОФЗ существенно не изменились. Произошло дополнительное снижение кредитных и депозитных ставок, особенно краткосрочных. Приток средств населения в кредитные организации в целом продолжился, в большей степени - на долгосрочные рублевые депозиты и текущие счета на фоне оттока средств с краткосрочных рублевых депозитов. Рост корпоративного кредитования ускорился, необеспеченное потребительское кредитование восстанавливается, а ипотечный рынок значительно расширился.

Банк России отметил, что сохранение сложных внешних условий значительно ограничивает экономическую деятельность, однако динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось в июле. Негативное влияние оказывают факторы как спроса, так и предложения. Значительная доля предприятий по-прежнему испытывает затруднения в производстве и логистике, но диверсификация поставщиков и рынков сбыта продолжается.

В то же время потребительская активность, несмотря на некоторое восстановление, остается сдержанной на фоне снижения реальных доходов населения при одновременном сохранении склонности домохозяйств к сбережению. Ситуация на рынке труда в целом остается стабильной. По прогнозу Банка России, снижение ВВП по итогам 2022 года может сложиться ближе к верхней границе июльского прогнозного диапазона (-6,0)-(-4,0)%.

Регулятор полагает, что риски для базового сценария преимущественно связаны с волатильностью обменного курса рубля, отражающей изменения внешнеторговых потоков, а также с динамикой инфляционных ожиданий. Дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений может создать существенные проинфляционные риски, связанные с сокращением импорта, что приведет к ухудшению динамики ВВП. В то же время реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля.

Вместе с тем динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики. ЦБ предупредил, что в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2022 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.