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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 16 сентября

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за август;

05:00 мск Объем промышленного производства в Китае за июль;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июль;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июль;

05:00 мск Уровень безработицы в Китае за июль;

09:00 мск Розничные продажи в Великобритании за июль;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за июль;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за август;

15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июль;

15:30 мск Оптовые продажи в Канаде за июль;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно;

23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июль.

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