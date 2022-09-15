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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 сентября 2022 г.Цены на импорт в США в августе снизились на 1%,...
вчера 15:38

Цены на импорт в США в августе снизились на 1%, цены на экспорт уменьшились на 1.6%

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в августе снизились на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.5% в июле (пересмотрено с (-1.4%).

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 1.3%.

По сравнению с августом 2021 года цены на импорт выросли на 7.8%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 1.6% после сокращения на 3.7% в июле (пересмотрено с (-3.3%).

По сравнению с августом 2021 года цены на экспорт выросли на 10.8%.

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