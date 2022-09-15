Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне после его сокращения на 0.4% в июле (пересмотрено с 0.0%).

По сравнению с августом 2021 года показатель вырос на 9.1%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в августе снизился на 0.3% после нулевого изменения месяцем ранее (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.1%.

По сравнению с августом 2021 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 9.7%.