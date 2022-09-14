Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 сентября

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за II квартал;

02:50 мск Торговый баланс Японии за август;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за август;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за август;

04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июнь;

09:00 мск Индекс оптовых цен в Германии за август;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, финал;

11:30 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за II квартал;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июль;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за август;

15:30 мск Розничные продажи в США за август;

15:30 мск Цены на импорт в США за август;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за сентябрь;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за сентябрь;

16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за август;

16:15 мск Объём промышленного производства в США за август;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за июль;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.