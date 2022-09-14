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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:37

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.4 млн барр.

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 9 сентября, вырос на 2.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали повышение запасов нефти на 1.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.8 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 4.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 8.4 млн барр. до 434.1 млн барр, находясь на минимальном уровне за период с сентября 1984 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.2 млн барр. и составили 24.6 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6 млн барр., запасы бензина сократились на 3.2 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.8 млн барр.

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