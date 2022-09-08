Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 сентября

Москва, 8 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за август;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июль;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за август;
02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, финал;
04:30 мск Торговый баланс Австралии за май;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за август;
08:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за II квартал, финальный отчёт;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за август;
09:45 мск Торговый баланс Франции за июль;
15:15 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
15:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за июль;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август.