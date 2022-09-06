Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 сентября

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск Торговый баланс Китая за август;

04:30 мск: ВВП Австралии за II квартал;

04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за август;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июль;

09:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за август;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за июль;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за июль;

12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за II квартал, финальный отчёт;

12:00 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за июль;

15:30 мск Торговый баланс США за июль;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

19:35 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США.