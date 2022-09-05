Розничные продажи в еврозоне в июле увеличилмсь на 0.3%

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в июле увеличился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1% в июне (пересмотрено с -1.2%).

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В годовом выражении объём розничных продаж в июле сократился на 0.9% по сравнению с ростом на 3.4% согласно прогнозам аналитиков. В июне объём розничных продаж сократился на 3.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.