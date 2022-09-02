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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 сентября

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск Розничные продажи в Австралии за октябрь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за август;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за сентябрь;

10:00 мск: ВВП Швейцарии за II квартал;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за август;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за август;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август, финал;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июль;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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