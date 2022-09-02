Объём производственных заказов в США в июле сократился на 1%

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в июле снизился на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.9% в июне (пересмотрено с +2.0%).

Аналитики прогнозировали рост объёма заказов в промышленности США в июле на 0.2%.

Объём заказов на товары длительного пользования в июле, согласно финальному отчёту, снизился на 0.1% по сравнению с июнем, тогда как ранее сообщалось о нулевом изменении показателя.