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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 сентября 2022 г.Объём производственных заказов в США в июле сок...
сегодня 17:07

Объём производственных заказов в США в июле сократился на 1%

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в июле снизился на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.9% в июне (пересмотрено с +2.0%).

Аналитики прогнозировали рост объёма заказов в промышленности США в июле на 0.2%.

Объём заказов на товары длительного пользования в июле, согласно финальному отчёту, снизился на 0.1% по сравнению с июнем, тогда как ранее сообщалось о нулевом изменении показателя.

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