Индекс PMI Manufacturing США за август пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за август пересмотрен в сторону повышения, составив 51.5 против 51.3 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США, при этом быстрее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В июле значение индекса составило 52.2.