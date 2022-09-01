Число повторных обращений по безработице в США выросло на 26 тыс.

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 августа, снизилось на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 232 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 250 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 237 тыс., пересмотрено с 243 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 241.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 августа, увеличилось на 26 тыс. и составило 1.438 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения с 1.415 млн до 1.412 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.429 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 13 августа, сократилось на 10.4 тыс. и составило 1.438 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 12.19 млн.