Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 31 августа

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июль;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за июль;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за июнь, предварительно;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за июнь;

04:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за июль;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за июль;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за июль;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за август;

09:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за август, финал;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за июль;

09:45 мск: ВВП Франции за II квартал, предварительно;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за июль;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за август, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за август;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за июль;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за август, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;

15:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июль;

15:30 мск: ВВП Канады за июнь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в СШA;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, предварительно.