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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2022 г.Индекс потребительского доверия в США в августе...
сегодня 17:09

Индекс потребительского доверия в США в августе умеренно вырос

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 103.2 пункта против 95.3 месяцем ранее (пересмотрено с 95.7).

Аналитики прогнозировали августовский показатель на уровне 97.6.

Индекс оценки текущей ситуации в августе вырос до 145.4 против 139.7 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий повысился до 75.1 против 65.6 в июле.

По словам представителя Conference Board, компонента ожиданий, остающаяся ниже 80 пунктов, указывает на риски рецессии.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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