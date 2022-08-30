Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 августа

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Уровень безработицы в Японии за июль;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июль;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за август;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июль, предварительно;

11:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июль;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июль;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Платёжный баланс Канады за II квартал;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июнь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за июнь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за август;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июль;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, предварительно.