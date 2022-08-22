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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 23 августа

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за август, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за август, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, предварительно;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август, предварительно;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за август;

14:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за август, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за август, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за август;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за июль;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за август;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь.

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