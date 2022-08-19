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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 августа

Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за июль;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за август;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за июль;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за июль;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июнь;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за июль;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июнь;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США.

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