Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 августа

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за июль;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за август;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за июль;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за июль;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июнь;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за июль;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июнь;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США.