Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле сократились на 5.9% (расширенное сообщение)

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июле сократились на 5.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.81 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали июльские продажи на уровне 5.87 млн домов.

По сравнению с июлем 2021 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 20.2%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 403.8 тыс. долл, повысившись на 10.8% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июля составили 1.31 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 4.8% по сравнению с июнем и не изменившись по сравнению с июлем 2021 года. В данный момент потребовалось бы 3.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.9 в июне и 2.6 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в июле, как и в июне, в среднем составил 14 дней (исторический минимум) в сравнении с 17 днями в июле 2021 года. При этом 82% проданных в июле 2022 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.