Курс доллара 59.9570   Курс евро 60.8957  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 августа 2022 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 17:11

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле сократились на 5.9% (расширенное сообщение)

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июле сократились на 5.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.81 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали июльские продажи на уровне 5.87 млн домов.

По сравнению с июлем 2021 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 20.2%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 403.8 тыс. долл, повысившись на 10.8% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июля составили 1.31 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 4.8% по сравнению с июнем и не изменившись по сравнению с июлем 2021 года. В данный момент потребовалось бы 3.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.9 в июне и 2.6 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в июле, как и в июне, в среднем составил 14 дней (исторический минимум) в сравнении с 17 днями в июле 2021 года. При этом 82% проданных в июле 2022 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

Другие новости

вчера
18:27
Посол КНДР в РФ рассчитывает провести ряд встреч на полях ВЭФ
вчера
18:18
Путин: замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов
вчера
18:10
ПУТИН: РОССИЯ ДОЛЖНА РАЗВИВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ СУДОСТРОЕНИЯ, НУЖЕН СУВЕРЕНИТЕТ ПО ЗНАЧИМЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
вчера
17:18
Суд округа подтвердил решение о незаконности брачного договора Дмитрия Ананьева 2015 года
вчера
17:11
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле сократились на 5.9% (расширенное сообщение)
вчера
17:05
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле сократились на 5.9%
вчера
17:04
Индекс опережающих экономических индикаторов США в июле снизился на 0.4%
вчера
16:38
Рубль днем уверено растет на налоговом периоде
вчера
16:25
Официальный курс доллара на пятницу - 59,96 руб, евро - 60,90 руб - ЦБ РФ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.