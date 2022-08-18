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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 августа 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:43

Число повторных обращений по безработице в США почти не изменилось

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 августа, снизилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 250 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 265 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 252 тыс., пересмотрено с 262 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 246.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 августа, увеличилось на 7 тыс. и составило 1.437 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения с 1.428 млн до 1.430 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 13.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.413 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 июля, выросло на 2.7 тыс. и составило 1.481 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 11.83 млн.

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